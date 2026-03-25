Črna kronika

V BiH aretirali Slovenca, ki ga je iskal Interpol

Prijedor, 25. 03. 2026 18.26 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Sergej Horvat

Policija je v Prijedoru aretirala Slovenca Sergeja Horvata, za katerim je bila zaradi preprodaje drog razpisana Interpolova tiralica, poročajo tamkajšnji mediji.

Aretirali so ga okoli 13.30 pripadniki Uprave kriminalistične policije Ministrstva za notranje zadeve (MUP) Republike Srbske v sodelovanju s Policijsko upravo Prijedor, poročajo Nezavisne novine.

"Gre za S.H. iz Republike Slovenije, za katerim je bila zaradi suma preprodaje drog in preprodaje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije razpisana mednarodna Interpolova tiralica," so sporočili iz MUP-a Republike Srbske.

Osumljenca bodo predali v pristojnost sodišča BiH za izročitev. Kot so neuradno izvedele Nezavisne novine, je Horvata izsledila ciljno usmerjena iskalna skupina Uprave kriminalistične policije.

aretacija slovenec bih droge

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Dražen Marjanović
25. 03. 2026 18.47
Drzavljan
