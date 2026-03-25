V BiH aretirali Slovenca, ki ga je iskal Interpol

Aretirali so ga okoli 13.30 pripadniki Uprave kriminalistične policije Ministrstva za notranje zadeve (MUP) Republike Srbske v sodelovanju s Policijsko upravo Prijedor, poročajo Nezavisne novine.

"Gre za S.H. iz Republike Slovenije, za katerim je bila zaradi suma preprodaje drog in preprodaje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije razpisana mednarodna Interpolova tiralica," so sporočili iz MUP-a Republike Srbske.

Osumljenca bodo predali v pristojnost sodišča BiH za izročitev. Kot so neuradno izvedele Nezavisne novine, je Horvata izsledila ciljno usmerjena iskalna skupina Uprave kriminalistične policije.