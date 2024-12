Aretirali osumljence za mafijsko likvidacijo v Ljubljani

O tem je prvi poročal portal bosanski portal Istraga.ba. Kot poroča omenjeni portal, naj bi aretirali Dina Muzaferovića in dva sostorilca. Kot so že poročali, naj bi bil v petkovem streljanju ubit bosanski državljan, ki je bil zaščitena priča prav v procesu proti članu Škaljarskega klana Dinu Muzaferiću Cezarju.

Na Cesti na Brdu so v petek v vozilu, ki je oviralo promet, našli neodzivno osebo. Moški je umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Vozilo in truplo so odkrili okoli 1. ure zjutraj. Policisti so kraj zavarovali in pričeli z izvajanjem prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca. Zaradi okoliščin izvršitve umora in podatkov, da bi lahko šlo za spor oziroma maščevanje med posameznimi pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo prevzel Nacionalni preiskovalni urad: "Preiskava poteka v vse smeri, dokler vse okoliščine ne bodo raziskane, smo tudi sodnikom in tožilcem uvedli dodatno varovanje. Te ukrepe bomo izvajali, dokler ne bomo ugotovili vseh okoliščin ali dokler ne bomo prijeli storilca."

Žrtev sicer ni bila zaščitena priča in ni bila varovana oseba Policije. Žrtev je Policiji sicer že poznana kot oseba, za katero so bili sproženi določeni postopki.

Kot so kasneje še dodali na Policiji, varovanje zaščitenih oseb poteka na podlagi Zakona o zaščiti prič. Generalni državni tožilec na pobude enote ali pristojnega državnega tožilca pisno odredi izvajanje nujnih zaščitnih ukrep, če je to potrebno za zagotovitev varnosti ogrožene osebe in je ta podala pisno soglasje. Med nujne zaščitne ukrepe spadata tudi ukrep tehničnega varovanja oseb oziroma bivališča in ukrep fizičnega varovanja oseb oziroma bivališča. Zaščitene osebe so varovane v skladu s predhodno pripravljenim načrtom fizičnega in tehničnega varovanja, ki ima stopnjo zaupnosti.