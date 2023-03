V BiH zaradi suma tihotapljenja mamil prijeli slovenskega državljana

Tožilec BiH je sodišču za slovenskega državljana predlagal pripor zaradi suma nezakonitega prometa z mamili in organiziranega kriminala. Za to se je odločil po zaslišanju osumljenega M.K., rojenega leta 1988, so sporočili s tožilstva Bosne in Hercegovine.

icon-expand Droge FOTO: Shutterstock Pojasnili so, da so osumljenca prijeli na območju Sarajeva, ko so pri njem zaplenili določeno količino mamil. Policija ga je prijela v okviru preiskave tožilstva z imenom Market v povezavi s tihotapljenjem okoli enega kilograma kokaina v BiH, ki so ga zaplenili februarja na območju Banjaluke. Osumljen je tudi povezave s tihotapljenjem heroina in kokaina na območju vzhodnega Sarajeva. Tožilstvo je pripor predlagalo, ker kot tuj državljan z odhodom iz BiH ne bi bil več dosegljiv za pravosodje države in zaradi nevarnosti, da bi lahko ponovil kaznivo dejanje ali dokončal že začeto, piše v sporočilu na spletni strani tožilstva.