V Blejskem jezeru utonil 18-letni Irec

V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali še gasilci PGD Bled, potapljači Podvodne reševalne službe RS - reševalne postaje Bled in policijski helikopter.

Truplo pogrešanega so potapljači kmalu našli v globini Blejskega jezera, približno 20 metrov od obale. Po doslej znanih podatkih policisti niso odkrili okoliščin, ki bi nakazovale, da je dogodek posledica kaznivega dejanja. Policija nadaljuje s preverjanjem vseh okoliščin, ki so privedle do utopitve in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.