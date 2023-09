Na cesti med italijanskim Tržičem in Gradežem je popoldne na območju Škocjana ob Soči avtomobil zbil tri kolesarje, ki so bili v nesreči ranjeni, eden huje. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so ranjeni kolesarji slovenski turisti, voznik avtomobila pa naj bi bil domačin.

icon-expand Kolesarska nesreča (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Najhuje ranjenega kolesarja so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Cattinara v Trstu, kamor so namestili tudi drugega ranjenega kolesarja. Tretjega, najlaže poškodovanega, so prepeljali v bolnišnico v Tržiču.