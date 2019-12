V bližini murskosoboške osnovne šole prodajali prepovedano pirotehniko

Z zbiranjem obvestil na terenu so policisti iz Murske Sobote ugotovili, da v neposredni bližini ene izmed osnovnih šol prodajajo in uporabljajo pirotehnične izdelke. Podali so pobudo za hišno preiskavo, v kateri so zasegli 211 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov (petard piratk, magnum …). Zoper kršitelja so uvedli prekrškovni postopek po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, pri čemer je zagrožena globa od 400 do 1200 evrov.

Prodaja izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok (pokajoče kroglice, pok vrvica in pokajoče žabice), je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.