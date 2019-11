V bližini naselja Letenice v občini Kranj trčili vozili, cesta že dlje časa zaprta

Kot so sporočili iz PU Kranj, je bila udeležencem nesreče nudena zdravniška pomoč. Cesta bo zaprta okoli dve uri ali več.

Ob 18. uri sta v bližini naselja Letenice v občini Kranj trčili osebni vozili. V nesreči so se poškodovale tri osebe.

Gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb ter na vozilih odklopili akumulatorja.