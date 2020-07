V bližini Pragerskega zasilno pristalo letalo, pilot in kopilot nepoškodovana

Do nesreče je prišlo med letalsko vajo.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so bili popoldne, nekaj po 17. uri, obveščeni, da se je v bližini Pragerskega zgodila letalska nesreča. Kot smo izvedeli, je zasilno pristalo ultralahko letalo. Zgodilo naj bi se med letalsko vajo, pilot in njegov učenec pa sta jo k sreči odnesla brez poškodb. Pred pristankom plovila sta namreč aktivirala vgrajeno zasilno padalo. Neuradno naj bi letalo poletelo iz mariborskega letališča.

Na kraj so prišli tudi gasilci Gasilske brigade Maribor, čeprav do požara ni prišlo, so pa gasilci zaradi nevarnosti, da bi se vnelo gorivo v letalu, avtomatsko obveščeni ob takšnih dogodkih.

Preiskava dogodka še poteka, so nam povedali na Inšpektoratu za letalske nesreče.