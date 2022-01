V bližini stanovanjske hiše našli 78-kilogramsko bombo in topovsko granato

V nedeljo okrog 13. ure je Regijski center za obveščanje Nova Gorica obvestil policijo o najdbi neeksplodirane bombe iz časa prve svetovne vojne. Našli so jo le nekaj deset metrov stran od stanovanjske hiše v naselju Kostanjevica na Krasu. "Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so kasneje na kraju našli in odstranili nevarni najdbi," je sporočil predstavnik novogoriške policije Dean Božnik. Po njegovih besedah gre za 78 kilogramov težko bombo ter topovsko granato, italijanske izdelave.

"V primeru morebitne najdbe takega nevarnega sredstva policisti Policijske uprave Nova Gorica vse občane ponovno pozivamo, da se jih ne dotikajo, ampak takoj pokličejo pristojne službe (na znane interventne številke 112 ali 113)," je ob tem zapisal Dean Božnik. Na ozemlju Slovenije je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. "V preteklosti se je zaradi neprimernega ravnanja s temi nevarnimi sredstvi zgodilo tudi več nesreč, ki so se končale s hudimi telesnimi poškodbami, med njimi so bili celo smrtni primeri," še opozarja Božnik.