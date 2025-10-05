Pod vrhom Tosca se je sprožil plaz: pogrešajo tri planince

Informacijo so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Kranj.

Po do zdaj znanih informacijah se je sedem državljanov Hrvaške nahajalo v Vodnikovem domu na Velem polju. Štirje so tam ostali, trije pa so kljub slabim vremenskim razmeram odšli naprej. Na poti naj bi jih odnesel plaz, ki se je sprožil.

Reševalna akcija je v teku, posredujejo gorske reševalne službe Radovljica, Bohinj in Jesenice ter policisti. Helikopter za zdaj zaradi slabih vremenskih razmer ne more poleteti.

Policisti bodo več informacij javnosti posredovali pozneje.

Slovenijo je sicer v zgodnjih jutranjih urah dosegla izrazita hladna fronta, snežna meja pa se je z najvišjih vrhov ponekod na Gorenjskem znižala že na približno 800 metrov nadmorske višine. Po podatkih Arsa je na Kredarici doslej zapadlo 25 centimetrov svežega snega, na Zelenici 19 centimetrov, na Voglu 17 centimetrov, na Vršiču 14 centimetrov in na Krvavcu 11 centimetrov.