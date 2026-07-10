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V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letni moški

Bohinj, 10. 07. 2026 22.40 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Bohinjsko jezero

Med plavanjem v Bohinjskem jezeru se je utopil 38-letni moški. Na kraj so bili takoj napoteni gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo.

Blejski policisti so bili danes okoli 18.45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je med plavanjem utopil 38-letni moški.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, so bili na kraj takoj napoteni gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Po doslej zbranih podatkih okoliščine kažejo na dogodek. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Bohinjsko jezero utopitev Policija

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