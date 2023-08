V Bohinjskem jezeru se je potopila jadrnica, ena oseba umrla

Danes okoli 13. ure se je v Bohinjskem jezeru zgodila nesreča, v Stari Fužini se je prevrnila in potopila manjša jadrnica. Policija je sporočila, da je tuja krivda v nesreči izključena, saj je bilo na območju jezera prevej vetrovno, voda pa valovita.

Ob nesreči je jadrnica v vodo za seboj potegnila tudi 50-letnega Slovenca, ki na sebi ni imel rešilnega jopiča. Moškemu sta do obale pomagala dva jadralca in ženska na deski, a je bilo oživljanje neuspešno, so sporočili s PU Kranj.