V Bohinjski Bistrici zagorel dimnik bloka, gasilci evakuirali stanovalce

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je v torek okoli 19. ure na Trgu Svobode v Bohinjski Bistrici zagorel dimnik večstanovanjskega objekta.

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so na svojem Facebookovem profilu pojasnili, da so evakuirali stanovalce, pogasili požar, očistili dimno tuljavo in prezračili kletne prostore, kjer so izmerili ogljikov monoksid. Pred vrnitvijo stanovalcev so gasilci v vseh stanovanjih preverili prisotnost plinov, vendar jih naprave niso zaznale.

Vodja intervencije je do pregleda dimnikarske službe prepovedal nadaljnje kurjenje.