V Bohinju zagorela apartmajska hiša, evakuirali 19 oseb

Gasilci so bili o požaru obveščeni ob 0.13, poroča Uprava. "Gasilci PGD Bohinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica in Savica-Polje so na varno umaknili 19 oseb, pogasili požar, prekrili poškodovano ostrešje s ponjavo na površini okoli deset kvadratnih metrov, prezračili prostore in izmerili prisotnost nevarnih plinov," so še zapisali.

Predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj nam je povedal, da k sreči poškodoavnih ni bilo, je pa nastala večja materialna škoda. "Po prvih ocena naj bi ta znašala več deset tisoč evrov," je dejal Kos.