V Bohinju zagorela stanovanjska hiša: več 10.000 evrov škode

Včeraj okoli 19.25 so bili kranjski policisti obveščeni o požaru na eni izmed stanovanjskih hiš na območju Bohinja. Na kraju je interveniralo več gasilskih enot, ki so požar omejile in pogasile. V požaru je pogorel mansardni del hiše in ostrešje. Nihče ni bil telesno poškodovan. Vzrok še ni znan, po trenutnih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napravi. Škode je za več deset tisoč evrov.