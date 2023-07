V bolnišnici umrl moški, ki je streljal na policista v Šmarjeti

Na PU Novo mesto so potrdili, da je umrl moški, ki je 6. julija streljal na policista, ki sta izvajala kontrolo cestnega prometa: "23. 7. so nas iz bolnišnice obvestili, da je 62-letni moški, ki je bil osumljen kaznivega dejanja poskusa umora, zaradi hudih poškodb umrl."

Kot smo že poročali, sta dva policista 6. julija okoli 14. ure v Šmarjeti izvajala kontrolo cestnega prometa. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola sta ustavila 62-letnega voznika in mu odredila test alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,61 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Moškemu sta odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, pijani voznik pa si je uredil prevoz domov.

Policista sta kmalu zatem končala z nadzorom prometa, se usedla v službeno vozilo in se nameravala odpeljati, ko je za njuno vozilo pripeljal 62-letnik, iz zadnjega dela vzel dolgocevno avtomatsko orožje in iz neposredne bližine začel streljati na policijsko vozilo.

"Le prisebnosti policistov se gre zahvaliti, da sta v vzvratnem ogledalu opazila dogajanje in se sunkovito ter sklonjena odpeljala s kraja," je povedal Matjaž Štern iz sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto. Ob tem je pojasnil, da ni bilo časa, da bi policista streljala nazaj, prav tako za to nista imela varnega zaklona. Policistko je pri tem osumljenec ranil v desno ramo, policist pa v dogodku ni bil poškodovan. Policista strelnega orožja nista uporabila. Zoper njega so policisti podali kazensko ovadbo zaradi poskusa umora.