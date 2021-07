V bolnišnici umrl udeleženec prometne nesreče v Mihalovcu

Nesreča se je zgodila pred dvema tednoma, ko je voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom trčil v kolesarja in ga stisnil ob kamnito ograjo stanovanjske hiše. Ponesrečenca so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi posledic nesreče kasneje umrl, so sporočili s PU Novo mesto.

O prometni nesreči v Mihalovcu so bili brežiški policisti obveščeni 7. julija. Preiskava je pokazala, da je 18-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom ob vožnji vzvratno trčil v 77-letnega kolesarja, ki je ustavil za tovornim vozilom. Tovorno vozilo je moškega stisnilo ob kamnito ograjo stanovanjske hiše. icon-expand Prometna nesreča se je zgodila v Mihalovcu (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Reševalci so hudo poškodovanega moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi posledic prometne nesreče umrl. Zoper voznika tovornega vozila iz Hrvaške, ki je nesrečo povzročil zaradi nepravilnega premika z vozilom, bodo policisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Policisti opozarjajo, da so letos na cestah na območju Novega mesta v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje, v enakem obdobju lanskega leta pa trije. Vzrok prometnih nesreč s smrtnih izidom sta bila vožnja v napačno smer in tudi nepravilen premik z vozilom. icon-expand