V Boninih strela ubila 71-letnega moškega

V Boninih (Mestna občina Koper) je ob 15.31 strela udarila v 71-letnega moškega.

Kot so nam potrdili koprski policisti, so bili o dogodku obveščeni ob 16.11. Posredovala sta Prehospitalna enota Obala in motorist. Moškega so najprej oživljali domačini, nato pa tudi zdravnik, a je 71-letnik umrl.

Na truplu je bil viden udar strele, prav tako tudi na bližnjem drevesu, so še dejali na PU Koper.