V Bovcu nenadno umrl 28-letnik

V sredo malo pred 14. uro popoldan so bili policisti PP Bovec obveščeni, da je v Zdravstvenem domu v Bovcu umrl 28-letni moški, sicer iz koprskega območja. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da se je 28-letnik v večernem času skupaj z bratom želel udeležiti Punk Festivala v Tolminu, kamor pa jima niso dovolili vstopiti, saj nista imela vstopnic.

Do jutranjih ur sta se nato zadrževala na območju Tolmina, kjer sta popivala in zatem zaspala v vozilu, so sporočili s PU Nova Gorica. V dopoldanskem času sta se z osebnim vozilom nato odpeljala v Bovec, okoli 12. ure pa je brat opazil, da je 28-letnik, ki je spal na zadnjem sedežu, bled in ga odpeljal v ambulanto Bovec.

Tam je zdravnik potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti in kriminalisti okoliščine smrti še ugotavljajo.