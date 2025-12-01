Svetli način
V božični darili skril več kilogramov marihuane, Slovenca ustavili Hrvatje

Umag, 01. 12. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
Hrvaški policisti so med okrepljenim nadzorom na cestninskih postajah ustavili vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 20-letni državljan Slovenije. Kmalu po ustavitvi je pozornost policistov pritegnil specifičen in intenziven vonj po marihuani. Kmalu so v prtljažniku odkrili dva darilna paketa, v katerih se je skrivalo več manjših paketov z marihuano. V preiskavi so ugotovili, da je bilo dobrih 11 kilogramov droge namenjenih preprodaji.

Umaška policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 20-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami.

Droga se je skrivala v dveh božičnih darilih.
Droga se je skrivala v dveh božičnih darilih. FOTO: PU Istarska

Kot poroča Policijska uprava istarska, so Slovenca ustavili 29. novembra, ko so na avtocesti A9 v bližini Umaga izvajali okrepljen nadzor in izravnalne ukrepe. Med ustavljenimi vozili je bil tudi avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, v katerem je bil poleg voznika še 22-letni sopotnik, prav tako državljan Slovenije.

Policisti so zaznali, da iz vozila prihaja specifičen in intenziven vonj po marihuani, na podlagi sodnega naloga pa so nato opravili preiskavo in v prtljažniku našli dva zavita paketa. V vsakem paketu je bilo pet manjših paketov z marihuano, v skupni teži dobrih 11,3 kilograma.

V vsakem od dveh paketov je bilo pet manjših paketov marihuane.
V vsakem od dveh paketov je bilo pet manjših paketov marihuane. FOTO: PU Istarska

Kriminalistična preiskava je pokazala, da so droge pripadale 20-letnemu vozniku in da so bile namenjene nadaljnji prodaji. Osumljenca so zato 30. novembra zvečer pridržali v priporni enoti istrske policijske uprave, na pristojno državno tožilstvo pa so vložili tudi kazensko ovadbo.

Ker so pri 22-letnem sopotniku našli 4,6 grama marihuane za osebno uporabo, so ga policisti kaznovali za prekršek v skladu z zakonom o zatiranju zlorabe drog.

hrvaška policija droge marihuana
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
01. 12. 2025 13.59
+3
Že pred tem so dobili dva zakoca z hčerko vsi čisti slovenci.
ODGOVORI
3 0
Agartha enjoyer
01. 12. 2025 13.58
+3
V srbiji bi ti še nasedli.
ODGOVORI
3 0
kleos
01. 12. 2025 13.55
+2
Ha ho ho. " V božični darili" Ai slano prevaja
ODGOVORI
2 0
marjanovic.drazen
01. 12. 2025 13.05
+6
*slovenec po pasošu
ODGOVORI
11 5
Pamir
01. 12. 2025 13.29
+0
Hrvat slovenski državljan.
ODGOVORI
2 2
Agartha enjoyer
01. 12. 2025 14.03
Jaz nikol ne pišem da je bil srb. Vi srbi ste pa obsedeni z hravti. (:
ODGOVORI
0 0
Agartha enjoyer
01. 12. 2025 14.03
Jaz nikol ne pišem da je bil srb. Vi srbi ste pa obsedeni z hravti. (:
ODGOVORI
0 0
Sandokkan
01. 12. 2025 13.00
+1
Slovenci po svetu.
ODGOVORI
2 1
Uporabnik1854475
01. 12. 2025 12.56
+9
Še mal pa bom te Hrvate vzljubil, SLO policija predvsem pa sodstvo bi se lahko kaj naučili..no ja ,saj po pravici rečeno tut naši sodniki znajo, sam nočejo al pa ne upajo
ODGOVORI
10 1
Blue Dream
01. 12. 2025 12.51
+6
Zakaj men dedek mraz nikol ne prnese tega
ODGOVORI
7 1
Nobody75
01. 12. 2025 12.48
+8
Skuna je udarla vn čez šajbe:)
ODGOVORI
9 1
Blue Dream
01. 12. 2025 12.44
+6
ho ho ho
ODGOVORI
7 1
