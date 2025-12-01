V božični darili skril več kilogramov marihuane, Slovenca ustavili Hrvatje

Kot poroča Policijska uprava istarska, so Slovenca ustavili 29. novembra, ko so na avtocesti A9 v bližini Umaga izvajali okrepljen nadzor in izravnalne ukrepe. Med ustavljenimi vozili je bil tudi avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, v katerem je bil poleg voznika še 22-letni sopotnik, prav tako državljan Slovenije.

Policisti so zaznali, da iz vozila prihaja specifičen in intenziven vonj po marihuani, na podlagi sodnega naloga pa so nato opravili preiskavo in v prtljažniku našli dva zavita paketa. V vsakem paketu je bilo pet manjših paketov z marihuano, v skupni teži dobrih 11,3 kilograma.