V božični darili skril več kilogramov marihuane, Slovenca ustavili Hrvatje

Umaška policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 20-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami.
Kot poroča Policijska uprava istarska, so Slovenca ustavili 29. novembra, ko so na avtocesti A9 v bližini Umaga izvajali okrepljen nadzor in izravnalne ukrepe. Med ustavljenimi vozili je bil tudi avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, v katerem je bil poleg voznika še 22-letni sopotnik, prav tako državljan Slovenije.
Policisti so zaznali, da iz vozila prihaja specifičen in intenziven vonj po marihuani, na podlagi sodnega naloga pa so nato opravili preiskavo in v prtljažniku našli dva zavita paketa. V vsakem paketu je bilo pet manjših paketov z marihuano, v skupni teži dobrih 11,3 kilograma.
Kriminalistična preiskava je pokazala, da so droge pripadale 20-letnemu vozniku in da so bile namenjene nadaljnji prodaji. Osumljenca so zato 30. novembra zvečer pridržali v priporni enoti istrske policijske uprave, na pristojno državno tožilstvo pa so vložili tudi kazensko ovadbo.
Ker so pri 22-letnem sopotniku našli 4,6 grama marihuane za osebno uporabo, so ga policisti kaznovali za prekršek v skladu z zakonom o zatiranju zlorabe drog.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.