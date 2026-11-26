Po nestrokovni oceni policije materialna škoda znaša več deset tisoč evrov. Lastnik trgovine sicer višino škode še ocenjuje. V sefu, ki so ga odnesli tatovi, se je nahajalo več tisoč evrov gotovine.

V času vloma se je v neposredni bližini trgovine nahajalo osebno vozilo znamke Audi A6 temnejše barve, brez nameščenih registrskih tablic, ki je nato z veliko hitrostjo odpeljalo v smeri naselja Vipolže. Policisti še preverjajo, ali je navedeno vozilo kakorkoli povezano z obravnavanim kaznivim dejanjem.

Vse, ki so v bližini Dobrovega opazili opisano vozilo ali pa imajo koristne informacije o vlomu, policija prosi, da to sporočijo na Policijsko postajo Nova Gorica (05 303 44 00), na interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon 080 1200.