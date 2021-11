V Brestanici našli mrtvo žensko, policisti pridržali 79-letnega osumljenca

V soboto okrog 18. ure je na kraj dogodka prišlo več policistov in reševalcev, poroča Dolenjska news . Našli so mrtvo 69-letno žensko in poškodovanega 79-letnega moškega. Po poročanju TV Slovenija naj bi moški ubil svojo ženo.

Ogled kraja je vodila dežurna preiskovalna sodnica z dežurno državno tožilko in ob strokovni pomoči kriminalistov in forenzičnih strokovnjakov sektorja kriminalistične policije iz Novega mesta.

Osumljenega so najprej zdravniško oskrbeli, nato pa ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora pridržali na policijski postaji. Pridržanje so nato prekinili in moškega še isto noč hospitalizirali v psihiatrični ustanovi. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo pokojne. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovanje okoliščin primera in zbiranje obvestil.