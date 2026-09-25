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Črna kronika

V brestaniški osnovni šoli zaradi požara evakuirali učence in zaposlene

Brestanica, 25. 09. 2026 10.34 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.H.
Gasilci 112

V Osnovni šoli Brestanica je v četrtek dopoldne izbruhnil požar, zaradi česar so morali evakuirati učence in zaposlene. Nastala je škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov.

Brežiški policisti so bili v četrtek malo po 11. uri obveščeni o požaru v Osnovni šoli Brestanica. Ugotovili so, da je zagorel koš za smeti v šolskih sanitarijah. 

Požar je zanetil za zdaj neznani storilec, ki je v koš za odpadke odvrgel neznan goreč predmet. Ogenj je zajel papirnate brisače in predelno steno. 

Zaradi dima, ki je zajel šolo, so morali evakuirati učence in zaposlene.

Nastala je materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov, so še sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. 

Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili.

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požar osnovna šola brestanica

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25. 09. 2026 11.08
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