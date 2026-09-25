V brestaniški osnovni šoli zaradi požara evakuirali učence in zaposlene

Brežiški policisti so bili v četrtek malo po 11. uri obveščeni o požaru v Osnovni šoli Brestanica. Ugotovili so, da je zagorel koš za smeti v šolskih sanitarijah.

Požar je zanetil za zdaj neznani storilec, ki je v koš za odpadke odvrgel neznan goreč predmet. Ogenj je zajel papirnate brisače in predelno steno.

Zaradi dima, ki je zajel šolo, so morali evakuirati učence in zaposlene.

Nastala je materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov, so še sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili.