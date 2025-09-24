Streljanje v naselju Brezje, 38-letniku zasegli puško

V ponedeljek zvečer so bili policisti obveščeni o streljanju v romskem naselju Brezje.

Na kraju so zalotili 38-letnega moškega s puško v rokah. Policisti so ga prijeli, mu odvzeli prostost in odredili pridržanje. Lovsko puško znamke CZ, kalibra 7,64 mm so mu zasegli, saj zanjo ni imel ustreznega dovoljenja.