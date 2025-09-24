Streljanje v naselju Brezje, 38-letniku zasegli puško

V ponedeljek zvečer so bili policisti obveščeni o streljanju v romskem naselju Brezje.
Na kraju so zalotili 38-letnega moškega s puško v rokah. Policisti so ga prijeli, mu odvzeli prostost in odredili pridržanje. Lovsko puško znamke CZ, kalibra 7,64 mm so mu zasegli, saj zanjo ni imel ustreznega dovoljenja.
Zoper osumljenca bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), za kar je predvidena zaporna kazen do petih let, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.