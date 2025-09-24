Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Streljanje v naselju Brezje, 38-letniku zasegli puško

Brezje, 24. 09. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Novomeški policisti so bili obveščeni o streljanju v romskem naselju Brezje, kjer so prijeli 38-letnega moškega s puško brez dovoljenja. Zoper njega bo podana kazenska ovadba zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

V ponedeljek zvečer so bili policisti obveščeni o streljanju v romskem naselju Brezje. 

Na kraju so zalotili 38-letnega moškega s puško v rokah. Policisti so ga prijeli, mu odvzeli prostost in odredili pridržanje. Lovsko puško znamke CZ, kalibra 7,64 mm so mu zasegli, saj zanjo ni imel ustreznega dovoljenja.

Lovska puška
Lovska puška FOTO: PU Novo mesto

Zoper osumljenca bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), za kar je predvidena zaporna kazen do petih let, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

streljanje puška Novo mesto
Naslednji članek

82-letnik vozil nezanesljivo, alkotest pokazal dva promila

Naslednji članek

Kdaj lahko v blokih pričakujejo začetek ogrevanja?

SORODNI ČLANKI

Krvava poroka: ljubezen prekinili smrtonosni streli

Tragedija na Dunaju: družinski spor prerasel v krvavo dramo

Poljski evroposlanec: V Bruslju so streljali na moj avtomobil

Avstralska policija še vedno išče oboroženega moškega, ki je ubil dva policista

Mladoletnik streljal na zaščiteno štorkljo, ki je mirno počivala

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256