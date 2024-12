V naselju Brezje odjeknili streli, pištolo zasegli očetu mladoletnika

Miren božični večer je policistom preprečilo več prijav o domnevnem streljanju na območju Brezja. Po prihodu na kraj so policisti ugotovili, da gre za uporabo pirotehničnih sredstev, našli pa so tudi nekaj plinskih nabojev ter prazne tulce streliva. Tulce so zasegli in jih poslali v kriminalistično tehnično preiskavo, da bi ugotovili identiteto strelca. Preiskava dogodka pa je še v teku, so sporočili s PU Novo mesto.

Nekaj pred polnočjo pa so policisti posebne policijske enote intervenirali pri 31-letniku, pri katerem so zasegli pištolo, ki jo je pred tem uporabljal njegov mladoletni otrok. Zaradi kršitve zakona o orožju so proti njemu uvedli postopek, hkrati pa ga bodo kazensko ovadili zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe. O dogodku so policisti napisali tudi poročilo za center za socialno delo.

Prisotnost in ukrepanje policistov v naselju Brezje pa sta očitno, kot so zapisali na Policiji, sprožila slabo voljo. Nekaj po polnoči so namreč prejeli lažno prijavo o streljanju. Policisti so ugotovili, da gre za lažno naznanitev prekrška in proti 31-letnemu prijavitelju, ki je klical iz Brezja, sprožili postopek ter mu napisali plačilni nalog.