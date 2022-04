V naselju Cankova so ponoči neznanci razstrelili bankomat. Policisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so v bližini opazili osebni avtomobil Ford Fiesta, srebrne barve, tujih registrskih številk.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Dreamstime Vse, ki bi imeli koristne informacije glede vozila ali vpletenih oseb, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113.