V celjskem zaporu umrl obsojenec, ki je leta 2015 na ižanki ubil policista

Eden od obsojencev v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje je storil samomor. Po naših informacijah gre za Sama Tadina, ki ga je sodišče zaradi umora in poskusa umora policistov v nesreči na Ižanski cesti leta 2015 obsodilo na 30 let zapora. Tadin je krivdo najprej priznal in dejanje obžaloval, pozneje pa povedal, da je bil neprišteven in da si je hotel vzeti življenje. Med prestajanjem kazni je bil tudi nasilen – leta 2019 je na Dobu z jedilnim nožem trikrat zabodel pravosodnega policista.

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da si je v celjskem zaporu v nedeljo obsojenec sodil sam. Kot so zapisali, so bile neposredno po dogodku v skladu s Pravilnikom o izvrševanju kazni zapora o dogodku obveščene vse pristojne institucije in oseba, ki jo obsojenec ob sprejemu prestajanja zaporne kazni v izjavi navede kot osebo, ki naj jo zavod obvesti ob morebitni hospitalizaciji ali smrti. Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij bo zdaj med delavci Generalnega urada izbral tričlansko komisijo, ki bo ugotovila okoliščine smrti obsojenca in se skladno s pravilnikom tudi opredelila do pravilnosti ravnanja zavoda v zvezi z dogodkom.

icon-expand Tadin je poleti 2015 na Ižanski cesti v Ljubljani z avtomobilom namerno trčil v policijsko vozilo, pri čemer je umrl policist policijske postaje Vič Igor Mauser. Policist, ki je bil v vozilu poleg policista Mauserja, je nesrečo preživel. FOTO: I.J.

Po naših informacijah je umrl Samo Tadin Po naših informacijah si je življenje vzel Samo Tadin, ki se je poleti 2015 na Ižanski cesti namerno zaletel v policijsko vozilo, pri čemer je ubil policista, enega pa poškodoval. Tadin je krivdo priznal in dejanje obžaloval, sodišče pa ga je zaradi umora in poskusa umora obsodilo na 30 let zapora. Po mnenju sodišča je nesrečo povzročil namerno, ker se je želel maščevati viškim policistom, ki so mu dva dni pred tragedijo na Ižanski cesti izrekli ukrep prepovedi približevanja nekdanji ženi. Vse skupaj naj bi načrtoval, saj je najel vozilo, kupil daljnogled, na dan tragedije poklical na interventno številko 113 in prijavil, da bo pri ženinih starših na Igu naredil masaker. Nato je policijsko vozilo počakal na Ižanski cesti in sunkovito trčil vanj. Voznik v policijskem vozilu je v nesreči umrl, sopotnik je bil lažje poškodovan, Tadin pa je utrpel hude poškodbe in bil nekaj dni v komi. Leta 2017 pa je Tadin svojo zgodbo spremenil. Novinarki Večera je povedal, da je bil v času dejanja neprišteven, ker je bil pod močnim vplivom pomirjeval, pa se sojenja skoraj ne spomni. "Ni res, da sem namerno, iz maščevanja povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl policist. Med policisti imam tudi veliko prijateljev in znancev, nikoli nisem bil v sporu z njimi. Takrat, ko se je zgodila nesreča, sem si hotel vzeti življenje, bil sem v zelo slabem psihičnem stanju, bil sem neprišteven, in to bi rad dokazal v zahtevi za obnovo postopka." Predsednika Boruta Pahorja je prosil za pomilostitev, ta pa je zaradi nepravilne vložitve njegovo prošnjo odstopil v obravnavo sodišču, ki jo je zavrglo.

Na Dobu z nožem napadel pravosodnega policista Januarja 2019 je Tadin v zaporu na Dobu z jedilnim nožem napadel pravosodnega policista. V zaporu so zaznali, da uporablja modem za brezžično povezavo z internetom, ki v zaprtem delu zavoda ni dovoljen. Povedali so mu, da mu bodo računalnik začasno odvzeli, kar ga je očitno razburilo. Kot so tedaj sporočili pristojni, je obsojenec pravosodnega policista dvakrat zabodel v hrbet in enkrat v sprednjo stran trupa. Policista so po napadu obravnavali v tamkajšnji ambulanti, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan. Tadina so po incidentu premestili v ljubljanski zapor, pozneje pa v celjskega.

Poročilo Sveta Evrope: V slovenskih zaporih najmanj samomorov Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so ob tem dogodku izpostavili, da zadnje poročilo Sveta Evrope, ki se nanaša na statistiko SPACE I (Council od Europe Annual Penal Statistics) in zajema podatke za vse leto 2019, mednarodno primerjalno izpostavlja slovenske zapore kot tiste z najmanj samomori. V skladu s strategijo preprečevanja samomorov v zaporih, ki so jo v okviru uprave vzpostavili v letu 2003, v zavodih ocenijo samomorilno ogroženost vsake na novo sprejete zaprte osebe. Zaprtim osebam v stiski nudijo pomoč zavodski strokovni delavci – psihologi, pedagogi, socialni delavci in zdravstveno osebje – ki se povezujejo tudi z zunanjimi strokovnjaki. V okviru strategije preprečevanja samomorov v zaporih sistematično izobražujejo sodelavce za prepoznavo samomorilne ogroženosti zaprtih oseb. "Dodajamo, da v zadnjem primeru dokončanega samomora zaprta oseba v zavodu ni bila obravnavana kot samomorilno ogrožena, zaradi varstva osebnih podatkov pokojnika pa dodatnih podrobnosti o nedeljskem dogodku ne moremo podati," so še zapisali. Priložili so tudi statistične podatke o številu samomorov v slovenskih zaporih v zadnjih petih letih: 2021: 1

2020: 1

2019: 0

2018: 0

2017: 1

2016: 0 V omenjenem primeru gre torej za prvi primer samomora v letošnjem letu.

