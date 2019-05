V Celju hišne preiskave: Dars izbral ponudnika, ki je ponaredil dokumente?

Celjski policisti po naših informacijah preverjajo domnevno sporne okoliščine Darsovega razpisa za avtovleko tovornih vozil, odstranjevanje ovir in pomoči na avtocesti, na katerega naj bi se podjetje Žonta, d. o. o., prijavilo s ponarejeno dokumentacijo in bilo izbrano. Po naših informacijah so na Darsu prejeli več pritožb zoper ravnanje izbranega ponudnika in jih odstopili policiji, ki preverja, ali so v podjetju Žonta resnično ponaredili dokumentacijo, s katero so se prijavili na razpis.