Na območju Celja letos na cestah umrlo 22 ljudi, lani 11

Na območju Celja se je letos stanje prometne varnosti, v primerjavi s preteklimi leti zelo poslabšalo, svarijo na PU Celje. V prometnih nesrečah je letos umrlo 22 ljudi, lani v enakem obdobju 11, predlani pa 16.

Šest povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola, eden pod vplivom prepovedanih drog. Alkohol je tudi nasploh vse preveč prisoten med vozniki na našem območju, ne le pri smrtnih prometnih nesrečah, poudarjajo na PU Celje. 25 odstotkov prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami so povzročili pijani vozniki.

Šest povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola, eden pod vplivom prepovedanih drog. FOTO: Shutterstock

Najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč so še vedno nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti, nepravilnosti pešcev in nepravilno prehitevanje. Zaradi tega na našem območju izvajamo pogostejše nadzore cestnega prometa, sporočajo s PU Celje: ''V tem tednu veliko pozornosti namenjamo psihofizičnemu stanju voznikov. Pri aktivnostih za ničelno toleranco do alkohola in drog v cestnem prometu so se nam letos, že drugo leto zapovrstjo, pridružili rokometaši RK Celje Pivovarna Laško. Podarili so nam vstopnice za ogled rokometne tekme lige prvakov med RK Celje Pivovarna Laško in RK PPD Zagreb, ki bo 10. novembra 2019, ob 17. uri, v dvorani Zlatorog v Celju.''

Najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč so še vedno nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti, nepravilnosti pešcev in nepravilno prehitevanje. FOTO: Shutterstock

Ves teden pri kontrolah prometa delijo vstopnice tistim voznikom, ki jim alkotest pokaže 0,00 in ki izpolnjujejo vse pogoje za varno in odgovorno vožnjo. V današnjem nadzoru prometa sta se nam pridružila mlada rokometaša Domen Makucin Domen Novak, ki sta odgovornim voznikom podarjala vstopnice za ogled nedeljske tekme lige prvakov in voznike opozarjala na pomen spoštovanja cestno prometnih predpisov. Odgovorni vozniki, ki so spoštovali cestno prometne predpise in jim je preizkus z alkotestom pokazal 0,0 so prejeli tudi letak, s katerim si bodo lahko prislužili dve vstopnici za koncert Policijskega orkestra, ki bo 15. januarja 2020 v Ljubljani. To je prijazen poklon vsem, ki se za volanom obnašajo odgovorno, pravijo na PU Celje.

Ves teden pri kontrolah prometa delijo vstopnice tistim voznikom, ki jim alkotest pokaže 0,00 in ki izpolnjujejo vse pogoje za varno in odgovorno vožnjo. FOTO: Shutterstock