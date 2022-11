V Celju nepridipravi poškodovali parkomat

Celjske policiste so ob 1.20 zjutraj obvestili o poškodovanem parkomatu na železniški postaji v Celju. Policisti so ugotovili, da so neznanci prišli do parkomata in nanj namestili eksplozivno sredstvo, ki je pri aktiviranju poškodovalo parkomat. Storilci so po dejanju s kraja pobegnili, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so sporočili s PU Celje.