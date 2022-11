V Celju novo, že tretje sojenje Kristijanu Kameniku

Kot so poročale Slovenske novice, naj bi preiskovalci z moderno tehnologijo in na podlagi sledi s kraja zločina odkrili, kdo bi lahko bil Kamenikov domnevni sostorilec. Po podatkih časnika je osumljeni iz Hrvaške, ali imajo kriminalisti dovolj trdne dokaze proti njemu, pa se bo pokazalo na ponovljenem sojenju.

Celjski višji sodniki so julija letos kot neutemeljeno zavrnili pritožbo tožilstva zoper sklep o izločitvi dokazov v primeru Tekačevo, kar je zahtevala zagovornica obtoženega Maksimilijana Kincl Mlakar. Iz sodnega spisa so tako izločili še preostale dokaze, ki so bili pridobljeni s hišno preiskavo na Kamenikovem domu v Slovenskih Konjicah.

Že pred tem so višji sodniki izločili športne copate, ki jih je sodišče zaseglo v hišni preiskavi. Iz spisa so šli zato, ker je bila odredba za hišno preiskavo premalo obrazložena, obdolžencu pa je bila tako z njo kršena pravica do prostorske zasebnosti stanovanja v Slovenskih Konjicah.

Na podlagi sporne hišne preiskave in v njej zaseženih dokazov so preiskovalci prišli tudi do ljudi v Zasavju, ki so pričali, da je Kamenik naročil optične merke za orožje.

Kazenski pregon za umore v Tekačevem naj bi sicer zastaral leta 2047.