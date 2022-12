V Celju pogrešajo 13-letno Hano Čremošnik

Družina od četrtka zvečer pogreša 13-letno Hano Čremošnik iz Celja. Najverjetneje je bila oblečena v svetlo trenirko in belo jakno, so sporočili s PU Celje. Hkrati prosijo vse, ki so jo opazili, naj jim to sporočijo.

icon-expand Pogrešana Hana Čremošnik FOTO: Pu Celje Trinajstletno Hano Čremošnik iz Celja so nazadnje videli okoli osme ure zvečer. Takrat je bila oblečena v svetlo sivo trenetko, najverjetneje je nosila tudi belo jakno. Obuta je bila v bele športne copate Nike, s seboj pa je imela tudi črn nahrbtnik. Najstnica v višino meri 165 centimetrov. Ima dolge ravne rjave lase, sprednja pramena sta prebarvana rdeče. Policija prosi vse, ki so jo opazili, naj jim to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na interventno številko Policije 113. Obvestila sprejemajo tudi na anonimni številki 080 12 00.