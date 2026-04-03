Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V Celju ponoči razstrelili bankomat

Celje, 03. 04. 2026 08.34 pred 25 dnevi 1 min branja 34

Avtor:
L.M.
Razstreljen bankomat

Ponoči so pred Supernovo Celje, v bližini stadiona, razstrelili bankomat. S PU Celje so sporočili, da dogodek obravnavajo in da preiskava še poteka. Več informacij bodo posredovali naknadno.

Ponoči so neznanci razstrelili bankomat pri Supernovi Celje na Hudinji, pri čemer je bil poškodovan tudi vhod v trgovski center. Iz PU Celje so sporočili, da so bili o dogodku na Opekarniški cesti obveščeni okoli pol četrte ure zjutraj. Kraj dejanja so zavarovali, preiskava poteka.

Očividci poročajo, da je okoli tretje ure zjutraj odjeknila močna eksplozija, ki je prebudila okoliške prebivalce, navaja Radio Celje.

Razstreljen bankomat
Razstreljen bankomat
FOTO: Bralec
Celje bankomat policija preiskava
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 20.56
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.,
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
03. 04. 2026 20.02
A denar so odnesli ali ne
Odgovori
+1
1 0
Lenart Čaubi
03. 04. 2026 16.48
Robert sumi na SDS.
Odgovori
-1
1 2
Midi10
03. 04. 2026 16.31
Poknal je točno ob 3,27 minut
Odgovori
+2
2 0
KVAJSTABO
03. 04. 2026 15.47
Pol naj teli ocividci povedo kaj so videli...
Odgovori
+5
5 0
MarkoJur
03. 04. 2026 15.57
Danes, če kaj vidiš, si potem ti kriv, ker si videl!
Odgovori
+5
5 0
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.05
Vse več bo tega!
Odgovori
+4
5 1
chubba
03. 04. 2026 13.30
Celjani spijo ponoči, prejšnji teden so v Slovenskih goricah ob 3.30 zjutraj Romuni počeli isto. Le, da tam ljudje ne spijo ob 3.33 so jih že pregnali in ujeli.
Odgovori
+4
6 2
Karamazov
03. 04. 2026 14.28
Nimaš pojma o lokaciji, okoli so parkirišča trgovskega centra ne bloki. Neumen komentar
Odgovori
+0
1 1
rdeč alarm
03. 04. 2026 15.10
Udarni val je zadel ob blok. Ker sta dva enn višji je bil še toliko večji.
Odgovori
+4
4 0
jaz77
03. 04. 2026 12.54
In kaj bo če jih dobijo. Sodniki jih bodo oprostili. Ustavno sodišče pa dalo še socialno podporo iz katere ne bojo smeli terjati kazni, kredit pa lahko dobijo na socialo.
Odgovori
+9
13 4
Aijn Prenn
03. 04. 2026 12.45
Vse pod kamerami, blizu hiš in športnih objektov kjer nikoli ne veš, če je kdo notri... Čudno tole.
Odgovori
+8
8 0
Celjan78
03. 04. 2026 12.27
Yanshizem na delu
Odgovori
-11
4 15
Jernej Sekirnik
03. 04. 2026 12.20
včasih v YU nisem zaklepal ne avte, ne garaže, ne delavnice, nobenih objektov in ni bilo nikoli nič, sedaj pa moram imeti kamere, alarme, vs e moram zaklepat...toliko o teh fajnih časih sedaj.
Odgovori
+15
18 3
smetilka
03. 04. 2026 12.17
to se tudi vcasih ni dogajalo
Odgovori
+2
6 4
Celjan78
03. 04. 2026 12.28
včasih ni bilo bankomatov. So pa ropali kočije.
Odgovori
+1
7 6
Banion
03. 04. 2026 12.13
profeisonalci iz tujine ker si doma tega ne upajo početi. V kolikor bi kaj takega počeli doma bi jih policaji pregarbali in potem bi dobili še porcijo od sodnika
Odgovori
+17
17 0
Jernej Sekirnik
03. 04. 2026 12.11
toliko kriminala kot je sedaj, še ni bilo NIKOLI!!!!
Odgovori
+17
18 1
chubba
03. 04. 2026 13.27
Posledica liberalne kazenske zakonodaje.
Odgovori
+7
7 0
Watcherman
03. 04. 2026 12.09
Takšni leni lopovi pokvarjeni se raje zaposlite hodite v službe in delajte namesto,da škodo delate in kradete.Lp
Odgovori
+10
10 0
Potouceni kramoh
03. 04. 2026 11.59
A je bil Stevo in to že v boju proti korupciji?
Odgovori
+5
10 5
Banion
03. 04. 2026 12.13
njegovi podporniki
Odgovori
+5
9 4
AtiAleš
03. 04. 2026 11.57
Kar moderno je tole postalo ...
Odgovori
+8
8 0
asdfghjklč
03. 04. 2026 11.44
To so pa pravi profesionalci, saj se v tak center, s policijsko postajo v bližini ne lotiš kar tako po amatersko.
Odgovori
+4
8 4
Jernej Sekirnik
03. 04. 2026 12.22
tudi droga se prodaja 100m stran od policije, dilerji vsak dan v akciji, vsi vse vedo, pa nobenemu nič, prodaja se tudi dijakom, študentom,...
Odgovori
+12
12 0
MP33
03. 04. 2026 14.59
policijske postaje ni tu nikjer dalec naookol...objekt je na hudinji pri nogometnem stadionu, policijska postaja pa je v centru mesta.
Odgovori
+1
1 0
Očalar007
03. 04. 2026 11.38
Torej ne morem koristiti 25% danes :D
Odgovori
+15
15 0
bohinj je zakon
03. 04. 2026 11.30
Zastarela tehnologija. Bila je potrebna zamenjava.
Odgovori
+5
7 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677