V Celju ponoči razstrelili bankomat

Ponoči so neznanci razstrelili bankomat pri Supernovi Celje na Hudinji, pri čemer je bil poškodovan tudi vhod v trgovski center. Iz PU Celje so sporočili, da so bili o dogodku na Opekarniški cesti obveščeni okoli pol četrte ure zjutraj. Kraj dejanja so zavarovali, preiskava poteka.

Očividci poročajo, da je okoli tretje ure zjutraj odjeknila močna eksplozija, ki je prebudila okoliške prebivalce, navaja Radio Celje.