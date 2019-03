V Celju zagorela hiša, lastnik se je pri gašenju opekel

Včeraj nekaj čez četrto uro popoldne je v Celju zagorela baraka ob stanovanjski hiši, ogenj pa se je preko fasade in ostrešja v celoti razširil še na stanovanjski objekt, so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Požar je še pred prihodom gasilcev začel gasiti lastnik hiše in se pri tem opekel. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Celje in prostovoljni gasilci iz društev Celje-Gaberje, Ostrožno in Škofja vas. Požar so omejili in pogasili, nato pa pregledali in prezračili prostore.

Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci iz Celja in jo prepeljali v celjsko bolnišnico. Vzrok požara še ni znan.