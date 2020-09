V Celju zaradi požara v večstanovanjskem objektu evakuirali stanovalce

Gasilci PGE Celje in PGD Gaberje so zavarovali kraj dogodka, omejili in pogasili požar, iz objekta evakuirali stanovalce, prezračili prostore, odstranili goreče materiale iz kleti, opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov in pogašene prostore pregledali s termovizijsko kamero. Reševalci NMP Celje so na kraju pregledali stanovalce in eno osebo odpeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Celje, so še sporočili.