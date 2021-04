V čelnem trčenju huje poškodovan motorist, po padcu umrl kolesar

Po čelnem trčenju motorista in voznice osebnega avtomobila je motorist poškodovan obležal več kot 70 metrov stran od kraja trčenja. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za posebno hude telesne poškodbe. Na območju Borovičevega pa je med vožnjo po klancu navzdol 61-letni moški izgubil oblast nad kolesom in padel, kasneje pa je v bolnišnici umrl. Zaradi lepega vremena je sicer na naših cestah vedno več motoristov in kolesarjev, zato policisti pozivajo k previdnosti in strpnosti na cestah.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili včeraj popoldne obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti med Malim Mraševem in Kostanjevico na Krki. 60-letna voznica osebnega avtomobila, po prvih ugotovitvah povzročiteljica nesreče, je pri zavijanju zapeljala na levo smerno vozišče in čelno trčila v 32-letnega motorista, ki je prihajal po nasprotni strani ceste. icon-expand Na naših cestah je spet več kolesarjev in motoristov, zato previdno. FOTO: Shutterstock Po silovitem čelnem trčenju je motorist hudo poškodovan obležal na travniku več kot 70 metrov stran od kraja nesreče. Po prihodu v bolnišnico so reševalci ugotovili, da je motorist utrpel posebno hude telesne poškodbe. Policisti okoliščine nesreče sicer še preiskujejo, bodo pa zoper povzročiteljico podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja. Na območju Borovičevega pa so bili policisti obveščeni, da je med vožnjo po klancu navzdol 61-letni moški izgubil nadzor nad kolesom in padel. V večernih urah je nato v bolnišnici umrl. Policisti vse okoliščine prometne nesreče še preiskujejo. PREBERI ŠE Dve tretjini prometnih nesreč povzročili motoristi in kolesarji sami Po daljšem obdobju se je število kolesarjev in motoristov na cestah ponovno povečalo. Ti spadajo med najranljivejše udeležence v prometu, zato policisti vse pozivajo k previdnosti in strpnosti. V lanskem letu so bili le na območju policijske uprave Novo mesto kolesarji udeleženi v 65 prometnih nesrečah, motoristi pa v dveh več. Pri več kot polovici primerov so bili za nesrečo krivi kolesarji in motoristi. icon-expand