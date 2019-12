V čelnem trčenju ostal ukleščen v avtomobilu

Danes okrog 11.20 sta na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi čelno trčila osebno in tovorno vozilo, so nam sporočili s PU Celje. Na kraj nesreče so prihiteli gasilci in reševalci, ki so pomagali ukleščeni osebo iz avtomobila. Informacijo, kako hudo je poškodovana, nam s PU Celje niso mogli posredovati, saj so policisti na kraju nesreče.

Prav tako ni znano, kaj se je zgodilo oziroma kdo je povzročil prometno nesrečo. Policisti namreč še vedno preiskujejo okoliščine. Sprva popolnoma zaprta cesta, zdaj poteka izmenično enosmerno, so še povedali s PU Celje.

Ko dobimo več informacij, bomo članek dopolnili.