V čelnem trčenju s tovornjakom umrl voznik osebnega vozila

PU Maribor so obvestili, da se je na regionalni cesti Ptuj–Trnovska vas, pri naselju Ločič, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo. Ker je bil voznik osebnega avtomobila ukleščen v vozilu, so na kraj poleg policistov in reševalcev poslali tudi gasilce. Ti so voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila.