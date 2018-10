V čelnem trčenju umrl 32-letni hrvaški policist

V prometni nesreči, ki se je zgodila danes okoli 5. ure v Baranji na skrajnjem severovzhodu Hrvaške, je v čelnem trčenju policijskega kombija in tovornjaka s slovenskimi registrskimi tablicami umrl 32-letni hrvaški policist, njegov 42-letni sodelavec pa je ranjen, je sporočila hrvaška policija. Tovornjak s slovenskimi registrskimi oznakami je vozil 40-letni državljan Srbije.

Osiješko-baranjska policija je sporočila, da se je prometna nesreča zgodila na cesti med krajema Zmajevac in Batina. Drugega policista, ki je bil v policijskem vozilu, so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Kot so dodali, je bilo policijsko vozilo popolnoma uničeno.

Tiskovni predstavnik osiješke policije Darijo Premec je povedal, da je policijski kombi iz še neznanih razlogov zavil na levo stran cestišča in čelno trčil s tovornjakom, je poročal Večernji listna svoji spletni strani.

Časnik dodaja, da je bila v času nesreče na območju megla ter da sta bila policista pri koncu svoje nočne izmene.

Premec je še dejal, da poteka preiskava okoliščin dogodka. Potem ko so zaslišali voznika tovornjaka, bodo zaslišali še poškodovanega policista, ki so ga prepeljali v bolnišnico.

Večernji list je še zapisal, da je bil pokojni policist oče enoletne deklice in da naj bi bila njegova soproga noseča. Na smrt svojega sodelavca so se že odzvali v sindikatu policistov, kjer so družini izrekli sožalje.