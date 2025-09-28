V celoti pogorela hiša, škode za več deset tisoč evrov

Stanovanjska hiša je v požaru v celoti pogorela, so sporočili s PU Maribor.
Policisti PP Ormož in kriminalistični tehnik so še vedno na prizorišču in opravljajo ogled. Vzrok požara za zdaj še ni znan.
V noči na nedeljo je izbruhnil požar v stanovanjski hiši na območju Ormoža. Policisti ocenjujejo, da materialna škoda znaša od 60.000 do 80.000 evrov.
