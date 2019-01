V celoti pogorelo gospodarsko poslopje, škode za 80.000 evrov

Včeraj, 19. januarja, je ob 19.14 v naselju Brstje (občina Ptuj) izbruhnil požar.

Zagorelo je gospodarsko poslopje v velikosti 5 x 10 metrov, ki je pogorelo v celoti in je popolnoma uničeno. Ogenj se je iz gospodarskega poslopja nato razširil tudi na ostrešje bližnje nenaseljene stanovanjske hiše, oziroma prizidka. Tam je ogenj poškodoval okoli 60 kvadratnih metrov ostrešja.

Gasilci PGD Ptuj, Podvinci, Spuhlja in Grajena so požar pogasili ter iz objekta odstranili zgorelo osebno vozilo ter tleče predmete.

Nastala škoda v požaru se ocenjuje na okoli 80.000 evrov. Policisti za ugotovitev vzroka za nastanek požara še opravljajo ogled in zbirajo potrebna obvestila. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.