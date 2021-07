V Ljubljani neznanca oropala moškega in povzročila za 1200 evrov škode

Ljubljanski policisti so sporočili, da so v soboto ponoči obravnavali rop. Kot so sporočili, sta do oškodovanca v centru Ljubljane pristopila neznanca, ki sta mu ukradla torbo z vsebino v vrednosti 1200 evrov.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je eden izmed njiju oškodovanca udaril in mu odtujil torbo z vsebino, nato pa sta oba s kraja zbežala. Z dejanjem sta povzročila za okoli 1200 evrov škode. Eden izmed moških je bil star 20–25 let, visok 180–185 centimetrov, s svetlimi kratkimi lasmi, svetlejšo brado, oblečen v črn pulover znamke Nike in črne kratke hlače. Policija išče storilca. FOTO: Miro Majcen Drugi moški pa je bil star 20–25 let, visok 180–185 centimetrov, močnejše postave s krajšo temno brado, oblečen je bil v belo majico in črne kratke hlače, nosil je belo kapo s ščitnikom. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.