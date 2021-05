V središču prestolnice oropal tri trgovine, 27-letnika že izsledili

Po poročanju Policijske uprave (PU) Ljubljana so se v petek popoldne v središču Ljubljane zgodili trije ropi. Policisti so bili o prvem ropu obveščeni nekaj po 16. uri,"kmalu pa še o dveh podobnih dogodkih v dveh trgovinah v bližini", je zapisal predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Kot je dodal, je šlo po do sedaj znanih podatkih v vseh treh primerih za istega storilca.

Ta je vstopil v trgovino ter z nevarnim predmetom zagrozil tam zaposlenim. "Odtujil je nekaj deset evrov gotovine, nato pa s kraja peš pobegnil," je povedal Tomaževic. V dogodkih k sreči ni bil nihče poškodovan.

"Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki so na podlagi podanega opisa v centru Ljubljane prijeli 27-letnega osumljenca. Pri njem so bili najdeni predmeti, ki so izvirali iz kaznivih dejanj," je pojasnil predstavnik PU Ljubljana.

Osumljencu je bila odvzeta prostost, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. "Ker preiskava kaznivih dejanj še poteka, vam več informacij ne moremo podati," je še dejal Tomaževic.