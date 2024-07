V središču Ljubljane oropan moški, v Mengšu lovili 20-letnega roparja

Danes ponoči okoli 2. ure so tri osebe v središču prestolnice obstopile oškodovanca, mu zagrozile s pretepom in ukradle denarnico ter mobilni telefon. Moški je osumljencu mobilni telefon iztrgal iz rok, a ga je ta nato udaril in lažje poškodoval.

Vsi trije storilci so nato z ukradeno denarnico peš pobegnili s kraja dogodka. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja še zbirajo obvestila.

V petek okoli 14.30 pa so policisti obravnavali roparsko tatvino v Mengšu. V eno od trgovin je vstopil zamaskiran moški. Na blagajni je zaposlenim preko zapisa na listu papirja zagrozil in zahteval denar. Ukradel je nekaj bankovcev in zbežal na kolesu. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj.