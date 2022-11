V centru Ljubljane z ostrim predmetom huje ranil žensko

Policisti so pojasnili, da so na kraj dogodka odšli takoj po obvestilu, ki so ga prejeli v torek, nekaj pred 18. uro. Čeprav je osumljenec pobegnil s kraja, so ga policisti kmalu po dogodku prijeli in aretirali. "Osumljenec je bil z delom več patrulj kmalu po dogodku izsleden, kar je pripomoglo k uspešnosti preiskave," je povedal policijski predstavnik.

Motiv za dejanje za sedaj še ni znan, so pa policisti pojasnili, da se žrtev in osumljenec poznata in izhajata iz istega socialnega okolja. "Osumljenec je bil že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja," so še dodali na PU Ljubljana.

Po prvih podatkih je osumljenec državljan Eritreje, ki že več let biva v Sloveniji. Njegovo bivanje je urejeno na podlagi dovolitve zadrževanja, ki ga obravnava Zakon o tujcih. "Gre za tujca, ki ga ni moč vrniti v izvorno državo, zato tu vzporedno potekajo postopki drugih pristojnih organov," so pojasnili policisti. Poškodovana ženska je sicer državljanka Slovenije.