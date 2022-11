V centru Ljubljane z ostrim predmetom ranil žensko

Ljubljanski policisti so pojasnili, da so na kraj takoj odšle policijske patrulje, osumljenca pa so kmalu po dogodku prijeli in aretirali. Po prvih podatkih je osumljenec državljan Eritreje, ki že več let biva v Sloveniji.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. Motiv za dejanje za sedaj še ni znan, so pa policisti pojasnili, da se žrtev in osumljenec poznata in izhajata iz istega socialnega okolja. "Osumljenec je bil že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja," so še dodali na PU Ljubljana.

Ker intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, policisti drugih informacij trenutno ne morejo podati, bodo pa o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.