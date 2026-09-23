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Črna kronika

Slovenski državljan obtožen zaradi tihotapljenja 380 kilogramov kokaina

Podgorica, 23. 09. 2026 15.02 pred 30 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA Ne.M.
Črna gora, zastava, lisice

Črnogorsko specializirano tožilstvo je v torek proti slovenskemu državljanu in še dvema osebama vložilo obtožnico zaradi suma tihotapljenja kokaina in pranja denarja. Tožilstvo jim očita tihotapljenje 380 kilogramov kokaina, pa tudi, da so oprali za skoraj tri milijone evrov, pridobljenih s prodajo te prepovedane droge.

S tožilstva so sporočili, da so na višje sodišče v Podgorici vložili obtožnico proti državljanu Črne gore, ki je v priporu, ter državljanoma Slovenije in Hrvaške. Zanju je razpisana mednarodna tiralica, za črnogorskega obtoženca pa je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora.

Črnogorski mediji so sicer v začetku avgusta poročali, da so slovenskega in hrvaškega osumljenca prijeli na Hrvaškem.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je obtoženi črnogorski državljan Dragan Pečurica, dolgoletni član škaljarskega klana. Po poročanju medijev so ga aretirali aprila letos v Baru in je v priporu.

Tožilstvo je sporočilo, da je omenjena trojica obtožena "kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje, posesti in prometa s prepovedanimi drogami", pri čemer gre za 380 kilogramov kokaina. Obtožnica jih bremeni tudi "pranja denarja v skupni vrednosti 2,935 milijona evrov, ki so jih pridobili s prodajo prepovedanih drog in prenesli iz tujine, da prikrijejo njihov izvor".

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KOMENTARJI7

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Vrana in vrabček
23. 09. 2026 15.45
Slovenski državljan...s poreklom iz bivših republik Jugoslavije južno od Kolpe 🥴
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1888402
23. 09. 2026 15.42
Koks kot speed ratal ...
Odgovori
+1
1 0
alien number 9
23. 09. 2026 15.42
tud v črni gori pucajo takele s cest, sam pr nas to ne gre....
Odgovori
+0
1 1
FRPuma
23. 09. 2026 15.41
Kaj se zgodi, če iz naslova zbrišeš "zaradi"? Naslov dobi smisel.
Odgovori
0 0
jonasz
23. 09. 2026 15.33
A pozna Klukca ;)
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+5
5 0
Uporabnik1888402
23. 09. 2026 15.42
SDS podmladek je veliko prej bil stranka tovrstnih.
Odgovori
+1
1 0
Rothschild1
23. 09. 2026 15.22
😱 Se en udarec za Lukca Kljukca 🥶
Odgovori
+9
11 2
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