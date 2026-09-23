Slovenski državljan obtožen zaradi tihotapljenja 380 kilogramov kokaina

S tožilstva so sporočili, da so na višje sodišče v Podgorici vložili obtožnico proti državljanu Črne gore, ki je v priporu, ter državljanoma Slovenije in Hrvaške. Zanju je razpisana mednarodna tiralica, za črnogorskega obtoženca pa je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora.

Črnogorski mediji so sicer v začetku avgusta poročali, da so slovenskega in hrvaškega osumljenca prijeli na Hrvaškem.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je obtoženi črnogorski državljan Dragan Pečurica, dolgoletni član škaljarskega klana. Po poročanju medijev so ga aretirali aprila letos v Baru in je v priporu.

Tožilstvo je sporočilo, da je omenjena trojica obtožena "kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje, posesti in prometa s prepovedanimi drogami", pri čemer gre za 380 kilogramov kokaina. Obtožnica jih bremeni tudi "pranja denarja v skupni vrednosti 2,935 milijona evrov, ki so jih pridobili s prodajo prepovedanih drog in prenesli iz tujine, da prikrijejo njihov izvor".