V Črnomlju iz avta ukradli katalizator, poskušali tudi v Novem mestu

Na Kandijski cesti v Novem mestu so ob pol desetih zvečer klicali policiste, ker so neznanci iz parkiranega avta hoteli odstraniti katalizator. Pred blokom na Kandijski 47 jim je že uspelo na dvigalko dvigniti osebni avtomobil VW polo, a so bili iz kraja pregnani. Materialna škoda še ni nastala, storilce pa še iščejo.

V Črnomlju so medtem katalizator storilci dejansko tudi ukradli. Katalizator z delom izpušne cevi so iz opel astre ponoči ukradli na ulici Staneta Rozmana.