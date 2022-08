V delavca brizgnila para in ju opekla, eden huje poškodovan

Nekaj pred 11. uro v četrtek so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o delovni nesreči v enem izmed podjetij v okolici Domžal. Po do zdaj znanih podatkih sta osebi opravljali servisno delo na stroju za mletje surovin, ko je vanju brizgnila para in ju opekla.

Obe osebi sta bili v dogodku poškodovani, ena izmed njiju huje, vendar pa njuno življenje po do zdaj znanih podatkih ni bilo ogroženo.

Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.