V delovni nesreči v sadovnjaku umrl 57-letnik

Sinoči, okoli 21 .ure, je 57-letni moški s kmetijskim traktorjem, na katerem je imel mulčerja za travo spredaj in zadaj, mulčil travo po nabrežini v sadovnjaku v Bratislavcih.

Ko je prišel do konca nabrežine, mu je pričel traktor drseti, nato pa se je prevrnil na desni bok in padel v globino okoli 5 metrov. Kljub takojšnji pomoči policistov, gasilcev in reševalcev, ki so traktorista dolgo oživljali, so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl, so sporočili s PU Maribor.